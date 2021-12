Im FTSE 100 wird es in drei Wochen zwei Platzwechsel geben. Wie erwartet, werden vom 20. Dezember an die Aktien des Händlers von Industrie- und Elektronikprodukten Electrocomponents sowie die des Veterinärprodukte-Herstellers Dechra Pharmaceuticals in den wichtigsten britischen Index aufgenommen. Dies teilte der Index-Anbieter FTSE Russell am Mittwochabend in London mit.