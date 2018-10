EU-Kommission befragt Bürger zum Datenschutz bei vernetztem Fahren

Bei der Entwicklung des vernetzten und automatisierten Fahrens holt die EU-Kommission die Meinung der Europäer zum Umgang mit persönlichen Daten ein. In einer öffentlichen Konsultation können EU-Bürger bis zum 5. Dezember online angeben, wie ihrer Meinung nach künftig mit automatisch gesammelten Daten etwa zu Fahrgewohnheiten umgegangen werden sollte. Dabei wird beispielsweise gefragt, ob die Daten zur Entwicklung digitaler Dienstleistungen wie Navigationssysteme an private Unternehmen oder zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an Behörden weitergegeben werden sollten.