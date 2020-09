EZB-Chefin Lagarde: Eurokurs ist wichtig für Inflationsentwicklung

Gefragt nach dem jüngsten Kursanstieg des Euro, bekräftigte Lagarde, dass die EZB keinen spezifischen Eurokurs anstrebe. Sie schränkte aber ein, dass Kursbewegungen beobachtet werden müssten, soweit Aufwertungen Druck auf die Preisentwicklung ausübten. Die Äusserungen Lagardes erinnern an Einlassungen früherer EZB-Präsidenten, die ein Wechselkursziel ebenfalls stets verneint hatten, zugleich aber starke Kursschwankungen als unerwünscht bezeichnet hatten.

Kurz vor den Äusserungen Lagardes hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf informierte Personen berichtet, dass die EZB keinen Grund für eine Überreaktion auf den jüngsten Kursanstieg des Euro sehe. Der Euro reagierte daraufhin mit deutlichen Kursgewinnen und stieg auf rund 1,19 US-Dollar.

Der Euro hat in den vergangenen Monaten zum Dollar deutlich aufgewertet. Dies hat Ängste vor einer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Erholung von dem Corona-Einbruch hervorgerufen, etwa über teurere Exporte aus dem Euroraum. Die EZB hob am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr allerdings leicht an, geht aber immer noch von einem drastischen Einbruch der Wirtschaft um 8,0 Prozent aus./bgf/zb/jha/

(AWP)