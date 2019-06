EZB schickt Anleihe-Renditen in der Eurozone auf Talfahrt

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) in Aussicht gestellte weitere Lockerung der Geldpolitik hat die Renditen von Staatsanleihen aus der Eurozone auf Talfahrt geschickt. Besonders deutlich fielen sie am Dienstag in südeuropäischen Ländern. In Frankreich und Österreich sanken die Marktzinsen von zehnjähriger Anleihen erstmals unter Null Prozent.