EZB senkt Kapitalanforderung für Commerzbank - Aktionäre jubeln

Die reine harte Kernkapitalanforderung (CET 1) der Commerzbank für 2019 liege nun bei 10,11 Prozent, hiess es weiter. Die Commerzbank-Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem Kurssprung und notierte zuletzt gut 5 Prozent im Plus.

In dem im Fachjargon SREP ("Supervisory Review and Evaluation Process") genannten Prozess legen die Behörden individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem darüber, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen./fba/edh

(AWP)