Finanzinvestor Bantleon will bei LKPF aussteigen

Der schweizerische Finanzinvestor Bantleon will sich von seiner Beteiligung am Laserspezialisten LPKF trennen. Man sehe sich nicht als langfristiger Begleiter für Industrieunternehmen, sagte German-Technology-Vorstand Jörg Schubert laut einer am Dienstag in Zug veröffentlichten Mitteilung. Die Beteiligungsgesellschaft gehört zur Bantleon-Bank-Gruppe. Diese werde sich künftig wieder ausschliesslich auf das institutionelle Asset Management konzentrieren.