Finanzinvestor Capital Group stockt Beteiligung bei Commerzbank auf

Bei der Commerzbank hat nach Cerberus ein weiterer Finanzinvestor seine Beteiligung auf mehr als fünf Prozent aufgestockt. Die Capital Group habe ihren Anteil Ende September auf 5,31 Prozent erhöht, teilte die Commerzbank am Dienstag in Frankfurt mit. Bei der letzten Meldung vor der Berührung der Fünf-Prozent-Schwelle hatte das Unternehmen im Februar 4,82 Prozent an der Bank gehalten.