Am Aktienmarkt kam die Neuigkeit gut an. Die Aktie drehte nach einem Rutsch auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren ins Plus und legte am Nachmittag um 0,83 Prozent zu. Der Kurs von K+S war in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. Vom Jahreshoch im Mai bei knapp 26 Euro hatte die Aktie mehr als 40 Prozent an Wert verloren./mne/jha/

(AWP)