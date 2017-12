Finanzmärkte reagieren verunsichert auf Katalonien-Wahl

(Ausführliche Fassung) - Die Anleger an den Finanzmärkten haben sich am Freitag durch das Wahlergebnis in der spanischen Krisenregion Katalonien etwas verunsichert gezeigt. Der Euro wurde geschwächt und an Spaniens Aktienmarkt ging es bergab. Die Zinsen auf spanische Staatspapiere legten unterdessen zu.