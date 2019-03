Finanzwerte auf Talfahrt nach EZB-Aussagen

Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets sprach im Sektor von einem "Ausverkauf". Unter den Einzelwerten gehörten die deutschen Institute dabei zu den grössten Verlierern: Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank fielen jeweils um nahezu 5 Prozent. In Madrid und Paris fielen die Aktien der Banco Santander und der Societe Generale je um etwa 4 Prozent. Am Aktienmarkt in New York verloren Finanzwerte ebenfalls. In London dagegen ging es etwas gezügelter zu: Die Titel der HSBC rangierten dort nur knapp im Minus.

Auslöser der Kursverluste waren Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag im Rahmen ihres Zinsentscheids wesentlich schwächere Inflations- und Wirtschaftsprognosen und ein "Billiggeld-Versprechen" abgab. Neuigkeitswert habe vor allem, dass die Leitzinsen "mindestens bis Ende 2019" auf Rekordtief bleiben sollen, schrieb Helaba-Analyst Ralf Umlauf - anstatt wie bisher bis "über den Sommer 2019 hinaus".

Zugleich verkündeten die Währungshüter eine neue Auflage von langfristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTRO III). Damit verbunden ist Marktexperten zufolge die Hoffnung, dass Banken ihrerseits die Kreditvergabe ausweiten, um so die Konjunktur und Inflation anzuschieben.

"Die neuen TLTROs sind in ihrer Konfiguration ein vergleichsweise geringes Zugeständnis an den italienischen Bankensektor", kommentierte dies Ökonom Stefan Kipar von der BayernLB. Aktien italienischer Institute standen ebenfalls deutlich unter Druck: Unicredit zum Beispiel büssten in Mailand rund 3,5 Prozent ein./tih/ajx/jha/

(AWP)