Fitch senkt Ausblick für Boeing wegen Max-Krise auf 'Negativ'

Das anhaltende Flugverbot für Boeings Krisenjet 737 Max lässt die Ratingagentur Fitch kritischer werden. Die Experten bestätigten zwar ihre Bonitätsnote für den Konzern mit "A/F1", senkten jedoch den Ausblick von "Stabil" auf "Negativ", wie Fitch am Montag in New York mitteilte. Grund dafür sei weniger die Sonderbelastung von fast 4,9 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro) nach Steuern, die der US-Flugzeugbauer infolge des Start- und Auslieferungsverbots allein für das zweite Quartal angekündigt hat. Wichtiger sei die anhaltende Unklarheit darüber, wann der Flugzeugtyp wieder abheben darf.