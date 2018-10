Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Oktober verbessert. Das Verbrauchervertrauen sei um einen Punkt auf 95 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Volkswirte hatten die etwas bessere Verbraucherstimmung erwartet. Der Anstieg im Oktober war der erste nach zwei Rückgängen in Folge./jkr/bgf/jha/