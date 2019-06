Frau von Ex-Autoboss Ghosn bittet US-Präsident Trump um Hilfe

Die Ehefrau von Ex-Nissanchef Carlos Ghosn hat US-Präsident Donald Trump um Hilfe für ihren in Japan angeklagten Mann gebeten. Der Präsident solle sich beim G20-Gipfel Ende des Monats dafür stark machen, dass ihr Ehemann einen fairen Prozess bekomme, sagte Carole Ghosn dem britischen Fernsehsender BBC in einem Interview, das am Montag veröffentlicht wurde. Trump solle sich beim Gastgeber des Gipfels, dem japanischen Premierminister Shinzo Abe, zudem dafür einsetzen, dass sie mit ihrem Mann sprechen könne.