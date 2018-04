Fünf Auflagen für Puigdemonts Haftverschonung

Puigdemont kam nach seiner Festnahme in Schleswig-Holstein am 25. März in die Justizvollzugsanstalt Neumünster. Das OLG erliess am Donnerstagabend Auslieferungshaftbefehl gegen ihn wegen Veruntreuung, setzte den Vollzug des Auslieferungshaftbefehls aber aus./wsz/ehl/DP/jha

(AWP)