Gericht in Südkorea verurteilt Chef von Mischkonzern wegen Untreue

In einem Untreue-Prozess gegen die Gründerfamilie des fünftgrössten südkoreanischen Mischkonzerns, Lotte Group, ist Unternehmenschef Shin Dong Bin zu 20 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Gegen Shins 95-jährigen Vater und Konzerngründer Shin Kyuk Ho verhängte das Bezirksgericht in Seoul am Freitag eine Haftstrafe von vier Jahren, wie südkoreanische Sender berichteten. Er blieb aber wegen seines Alters und der angeschlagenen Gesundheit zunächst auf freiem Fuss. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem etwa ein Jahr dauernden Prozess für beide Shins zehn Jahre Haft gefordert.