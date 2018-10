Geringere Steuern beflügeln Boeings Gewinnpläne

Hintergrund ist eine überraschend gute Entwicklung im dritten Quartal. Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf gut 25,1 Milliarden Dollar zu. Der Überschuss sprang um 31 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Dollar nach oben, obwohl Boeing beim Bau des neuen Tankflugzeugs für das US-Militär erneut Mehrkosten verbuchen musste. Insgesamt verdiente der Konzern immer noch mehr als von Analysten erwartet.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Im vorbörslichen New Yorker Handel legte der Kurs der Boeing-Aktie um mehr als drei Prozent zu./stw/jha/

(AWP)