Gold profitiert von Wachstumssorgen und Zinssenkungsfantasien

Gold hat mit der Sorge vor einem Abschwung der Weltwirtschaft und der Spekulation auf Zinssenkungen in den USA weiter an Wert gewonnen. Am Mittwoch knüpfte der Goldpreis an den jüngsten Höhenflug an. Die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) erreichte den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten. Am Vormittag wurde die Feinunze bei 1334 US-Dollar gehandelt.