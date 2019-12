Goldpreis auf höchstem Stand seit Anfang November

Der Goldpreis ist am Freitag weiter über die Marke von 1500 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gestiegen und hat den höchsten Stand seit fast zwei Monaten erreicht. Am frühen Morgen wurde das Edelmetall an der Börse in London zeitweise für 1514,09 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Anfang November. Nach Einschätzung von Experten habe die jüngste Dollar-Schwäche dem Goldpreis zuletzt Auftrieb verliehen.