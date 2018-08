Goldpreis fällt erstmals seit März 2017 unter 1200 US-Dollar

Der Goldpreis hat seine Talfahrt der vergangenen Handelstage am Montag beschleunigt und ist erstmals seit knapp anderthalb Jahren wieder unter die Marke von 1200 US-Dollar gefallen. Am frühen Nachmittag rutschte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1194,98 Dollar. So günstig wurde das Edelmetall zuletzt Anfang 2017 gehandelt. Ausschlaggebend für die Talfahrt des Goldpreises ist eine Kursstärke des amerikanischen Dollar.