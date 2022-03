Goldpreis fällt stark und rutscht unter 1900 US-Dollar

Der Goldpreis ist am Dienstag nach Entspannungssignalen im Ukraine-Krieg stark unter Verkaufsdruck geraten. Am Nachmittag fiel der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London um mehr als ein Prozent und erstmals seit Ende Februar wieder unter die Marke von 1900 US-Dollar. Zuletzt lag der Goldpreis bei 1897 Dollar. Zuvor war gemeldet worden, dass Russland seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew deutlich reduzieren will.