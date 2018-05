Goldpreis fällt unter 1300 Dollar - Tiefster Stand des Jahres

Auslöser des Goldpreisrückgangs sind steigende Kapitalmarktzinsen in den USA. Am Dienstag lag der Zins für zehnjährige Staatsanleihen der USA mit 3,05 Prozent auf dem höchsten Stand seit 2011. Wesentliche Gründe für den Zinsanstieg sind die robust laufende Konjunktur der USA und steigende Inflationserwartungen. Beides lässt weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed erwarten.

Gold wird durch diese Entwicklung in zweierlei Hinsicht belastet: Zum einen verliert Gold mit steigenden Zinsen an Attraktivität, weil das Edelmetall im Gegensatz zu vielen Wertpapieren keine Zinsen abwirft. Zum anderen lastet der durch den Zinsanstieg in den USA stärker werdende Dollar auf dem Goldpreis, weil Gold in der US-Währung gehandelt wird. Steigt der Dollar, wird Gold für Käufer ausserhalb des Dollarraums teurer, was deren Nachfrage dämpft./bgf/jkr/he

(AWP)