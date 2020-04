Goldpreis im Höhenflug - Neues Rekordhoch in Euro

(Ausführliche Fassung) - Der Goldpreis hat seinen Höhenflug im Zuge der Corona-Krise nach den Osterfeiertagen fortgesetzt. Am Dienstag wurde die Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 1728,09 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Ende 2012. Seit Beginn des Monats hat sich das gelbe Edelmetall um etwa zehn Prozent verteuert. Nach Einschätzung von Experten sorgen zahlreiche Notmassnahmen im Kampf gegen die Folgen der Virus-Pandemie und immer höhere Schuldenberge für eine starke Nachfrage nach dem Edelmetall, das an den Finanzmärkten als sicherer Anlagehafen geschätzt wird.