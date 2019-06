Goldpreis knackt Marke von 1400 Dollar - Höchster Stand seit fast sechs Jahren

Gold steigt in der Gunst der Anleger immer weiter. Am Freitag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls bis auf 1411 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit September 2013. In Euro gerechnet wurde der höchste Preis seit April 2013 erreicht. In der Spitze kostete eine Feinunze Gold am Freitag 1248 Euro.