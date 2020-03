Goldpreis legt deutlich zu - Fed-Massnahmen stützen

Der Goldpreis hat am Montag deutlich zugelegt. Die neuen Massnahmen der US-Notenbank beflügelten die Preise. Am Abend wurde die Feinunze (rund 31,1 Gramm) in London für 1552,25 US-Dollar gehandelt. Das waren 3,4 Prozent oder 51 Dollar mehr als am Vortag.