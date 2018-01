Goldpreis steigt auf höchsten Stand seit Mitte 2016

Der Goldpreis profitiert weiter von einem auf breiter Front schwächelnden US-Dollar. Am Donnerstag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf den höchsten Stand seit August 2016, also seit knapp eineinhalb Jahren. In der Spitze wurde ein Preis von rund 1366 US-Dollar erreicht. in Euro gerechnet kostete eine Feinunze 1097 Euro. Hier sind Höchststände wegen des aufwertenden Euro derzeit ausser Reichweite.