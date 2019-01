Goldpreis steigt auf Sechsmonatshoch

Der Goldpreis hat das neue Jahr so begonnen wie das alte Jahr beendet hat: Mit Kursgewinnen. Am Mittwoch knüpfte die Notierung für das Edelmetall an den jüngsten Aufwärtstrend an und eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Börse in London zeitweise für 1288,83 US-Dollar gehandelt. Damit war Gold so wertvoll wie seit dem vergangenen Juni nicht mehr. Experten erklärten die stärkere Nachfrage mit jüngsten Kursturbulenzen an den Aktienmärkten, politischen Unsicherheiten und einem Abflauen der Weltwirtschaft.