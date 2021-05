Goldpreis steigt auf Viermonatshoch

Der Goldpreis ist am Mittwoch deutlich gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit etwa vier Monaten. Am Nachmittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls an der Börse in London bis auf 1888,55 US-Dollar. Damit war Gold so teuer wie seit Januar nicht mehr. Marktbeobachter verwiesen auf Kursverluste an führenden Aktienmärkten, während sich die Nachfrage nach dem Edelmetall verstärkte.