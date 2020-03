Goldpreis steigt über 1600 US-Dollar - Geldflut der Fed beflügelt

(Ausführliche Fassung) - Der Goldpreis hat am Dienstag erneut deutlich zugelegt und ist klar über die Marke von 1600 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 1618 Dollar, nachdem das Edelmetall in der vergangenen Nacht noch bei 1560 Dollar gehandelt worden war. Seit Beginn der Woche konnte der Goldpreis damit um fast acht Prozent zulegen.