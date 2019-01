Goldpreis weiter im Höhenflug - Neunmonatshoch

Der Goldpreis hat seinen jüngsten Höhenflug auch am Donnerstag fortgesetzt und den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London für 1326 US-Dollar gehandelt. Das ist die höchste Notierung für das Edelmetall seit dem vergangen April. Im Verlauf einer Woche legte der Goldpreis damit um mehr als drei Prozent zu.