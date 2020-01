Griechenland-Anleihen profitieren von Kreditbewertung - Rendite auf Rekordtief

Am Markt für europäische Staatsanleihen haben Staatspapiere aus Griechenland mit einer Kursrally auf eine Hochstufung der Kreditbewertung des hochverschuldeten Landes reagiert. Während die Sorgen vor der Ausbreitung des Coronavirus am Montag für eine allgemein starke Nachfrage nach Staatspapieren sorgte, konnten Anleihen aus Griechenland besonders stark zulegen. Im Gegenzug ging es mit den Renditen kräftig nach unten. Am Vormittag rutschte die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen auf ein Rekordtief von 1,11 Prozent.