Gute US-Konjunkturdaten und Omikron-Entspannung treiben EuroStoxx

Überraschend starke US-Wirtschaftsdaten zusammen mit Entspannungssignalen in der Pandemie haben am Donnerstag auch den europäischen Börsen am Nachmittag zusätzlichen Auftrieb gegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zuletzt mit 1,2 Prozent auf 4268 Punkte in Richtung seines Zwischenhochs vor etwas mehr als zwei Wochen. In dieser Woche hat er bisher 2,6 Prozent gewonnen.