HeidelbergCement trennt sich von kleinerem Anteil an Ciments du Maroc

HeidelbergCement hat durch den Verkauf eines Aktienpakets 140 Millionen Euro eingenommen. Der Dax -Konzern hat 7,8 Prozent der Anteile am nordafrikanischen Branchenkollegen Ciments du Maroc verkauft, wie aus einer Mitteilung von HeidelbergCement vom Donnerstag hervorgeht. Der Baustoffhersteller hält mit 54,6 Prozent immer noch die Mehrheit an Ciments du Maroc - das solle auch so bleiben.