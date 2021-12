Hotelbetreiber MHP geht durch die Hintertür an die Börse

Nach einer Kapitalerhöhung kommt der Franchisenehmer von sechs Hotels in Deutschland und Wien, darunter vier "Le Meridien", auf einen Börsenwert von rund 64 Millionen Euro. 84 Prozent halten die bisherigen MHP-Eigentümer Jörg Frehse, Ralf Selke, Michael Wagner und Daniel Beringer.

Börsengänge durch die Nutzung leerer Unternehmenshüllen sind derzeit vor allem in den USA populär. Dabei handelt es sich aber meist um Vehikel ohne eigenes Geschäft (SPAC), die eigens für Übernahmen gegründet wurden. MHP nutzt dagegen eine Hülle, die einst operativ tätig war, aber ihren Geschäftszweck aufgegeben hat. "Ohne diesen Reverse-IPO hätten wir einen längeren Atem gebraucht und viel Zeit investieren müssen", sagte MHP- Vorstandssprecher Frehse der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Corona schreckt nicht ab

Die Corona-Krise, die der Reise- und Hotelbranche Umsatz- und Gewinneinbrüche eingebrockt hat, schreckt MHP nicht. 2022 soll der Umsatz - vor dem Virus-Ausbruch bei 111 Millionen Euro - wieder auf 80 bis 100 Millionen Euro steigen. "Im Frühjahr planen wir eine weitere Kapitalerhöhung, mit der wir den Streubesitz um 15 Prozent erhöhen", sagte Frehse. "Das wird uns nach heutiger Planung rund 12 bis 15 Millionen Euro bringen."

Damit sollen weitere Übernahmen finanziert werden, auch über den deutschsprachigen Raum hinaus. Zwei Hotels in Berlin und Basel kommen 2022 auf jeden Fall hinzu. "Spätestens zur Fussball-EM in Deutschland 2024 streben wir einen Umsatz wieder auf Vorkrisen-Niveau an", sagte Frehse. Der Verlust von 2020 - 2,7 Millionen Euro - soll einmalig bleiben. "Für 2021 gehen wir von einer schwarzen Null aus."

(AWP)