IEA: USA im Ölexport 2024 auf Augenhöhe mit Saudi-Arabien

(Ausführliche Fassung) - Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) werden die USA ihre Ölexporte dank der Schieferölförderung kräftig steigern. In den kommenden fünf Jahren werden demnach die Ölexporte aus den USA das Volumen der russischen Ausfuhren übertreffen und zu den Exporten Saudi-Arabiens aufschliessen. Dies geht aus dem Bericht "Oil 2019" hervor, der am Montag in Paris veröffentlicht wurde. In den kommenden fünf Jahren würden die Vereinigten Staaten somit für 70 Prozent des globalen Anstiegs der Ölproduktion verantwortlich sein.