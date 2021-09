Der Anfang des Jahres aus Fiat Chrysler und PSA fusionierte Autokonzerns Stellantis zieht in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein. Zudem kehrt die spanische Grossbank BBVA in die erste europäische Börsenliga zurück, wie der zur Deutsche Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo am Mittwochabend mitteilte. Ihre Plätze räumen müssen im Gegenzug der französische Versorger Engie sowie der Buchungssystemanbieter für Fluggesellschaften Amadeus IT , der schwer unter der Corona-Krise gelitten hat.