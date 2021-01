Indonesien erteilt Notfallzulassung für Sinovac-Impfstoff

Die indonesische Arzneimittelagentur hat am Montag eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac Biotech erteilt. Der bevölkerungsreichste Inselstaat der Welt, der in Südostasien am schlimmsten von der Pandemie betroffen ist, will am Mittwoch mit Massenimpfungen beginnen. Präsident Joko Widodo will sich als erster impfen lassen, um so der Bevölkerung zu zeigen, dass das Mittel sicher ist.