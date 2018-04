Kreisen zufolge will der Technologiekonzern Apple ab 2020 statt Intel-Chips eigene Prozessoren in seinen Produkten verbauen. Das Projekt befinde sich aber immer noch in einem frühen Entwicklungsstadium, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen./he

(AWP)