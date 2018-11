Italiens Finanzmärkte hoffen auf Haushaltskompromiss

An den italienischen Finanzmärkten ist am Mittwoch die sachte Hoffnung auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission aufgekommen. Der Aktienmarkt konnte bis zum Mittag in einem allgemein freundlichen Umfeld zulegen, ebenso stiegen die Kurse italienischer Staatsanleihen. Der Euro, der durch den Haushaltsdisput in den vergangenen Wochen deutlich belastet wurde, konnte ebenfalls etwas zulegen.