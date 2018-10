Jaguar Land Rover eröffnet Autofabrik in der Slowakei

Der grösste britische Autobauer Jaguar Land Rover hat offiziell seine Autofabrik in der Slowakei eröffnet. Vor dem geplanten Brexit nahm die Firma damit am Donnerstag ihr erstes Werk in Kontinentaleuropa in Betrieb. Das Unternehmen investierte in den Bau der Fabrik nach eigenen Angaben 1,4 Milliarden Euro. Nach Angaben der slowakischen Nachrichtenagentur TASR steuerte die slowakische Regierung weitere 129 Millionen Euro als Staatshilfe bei.