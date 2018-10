Kanadas Notenbank hebt Leitzins wie erwartet auf 1,75 Prozent

Die kanadische Notenbank hat wie erwartet erneut an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins zum dritten Mal im laufenden Jahr angehoben. Er steige um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent, teilte die Notenbank am Mittwoch in Ottawa mit. Seit der Zinswende im vergangenen Jahr war es bereits der fünfte Anstieg.