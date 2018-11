Keine Einigung im Urheberstreit über Käfer-Design in Sicht

Über das legendäre Design des VW Käfer und seines Nachfolgers New Beetle wird seit Mittwoch vor Gericht gestritten. In einer ersten Verhandlung zu dem Urheberstreit am Landgericht Braunschweig wurde klar, dass die juristischen Fronten zwischen dem Autobauer und der Familie des früheren Porsche-Designers Erwin Komenda (1904 bis 1966) verhärtet bleiben. Ansätze für eine gütliche Einigung sehen beide Seiten nicht.