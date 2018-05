Die Aktien von Zalando haben an Donnerstag nur kurzzeitig auf ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm reagiert. Zuvor knapp ein Prozent im Minus liegend, schafften sie es in der letzten halben Handelsstunde kurz in die Gewinnzone. Als klar wurde, dass die Rückkäufe nur im kleinen Rahmen stattfinden, verpuffte die Wirkung wieder. Zum Schluss standen die Papiere mit etwa 0,9 Prozent im roten Bereich.