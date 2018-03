Korr: Aktien Frankfurt: Sorgen vor Handelskrieg schicken Dax auf Talfahrt

(Korrigiert wurde im ersten Absatz, letzter Satz der Wochenverlust. Dieser betrug knapp 4 rpt 4 Prozent.) - Die wachsende Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg hat den Dax am Freitag auf Talfahrt geschickt. Bereits zum Börsenauftakt sackte der Leitindex unter die Marke von 12 000 Punkten und folgte so den negativen Vorgaben der Aktienmärkte in den USA und Asien. Hinzu kamen dann so genannte charttechnische Faktoren. Gegen Mittag ging es für den Dax um 1,58 Prozent auf 11 909,31 Punkte abwärts, was im Wochenverlauf aktuell ein Minus von knapp 4 Prozent bedeutet.