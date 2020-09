Korr: Keine Dax-Änderung im September

(Die Deutsche Börse hat ihre Angaben korrigiert: Die Aareal Bank bleibt im MDax, Rocket Internet steigt aus dem Index ab) - In der ersten Börsenliga Dax gibt es nach dem jüngsten Austausch der insolventen Wirecard durch den Essenslieferdienst Delivery Hero im September keine weiteren Änderungen. Der Kunststoffhersteller Covestro konnte damit seinen Dax-Platz verteidigen. Wie die Deutsche Börse am Donnerstagabend in Frankfurt mitteilte, stehen aber zahlreiche Wechsel in der zweiten und dritten Reihe an.