Korr/Aktien Asien: Nikkei erholt - China aber weiter bergab

Eine negative Ausnahme war der Aktienmarkt in China. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen enthält, büsste am Ende etwas mehr als 1 Prozent ein. Händler verwiesen darauf, dass sich der Yuan im Gegensatz zum japanischen Yen stabilisierte. Gespannt wird in China auf die in dieser Woche vorgesehenen Gespräche im Handelskonflikt mit den USA geblickt.

In reduziertem Masse folgte dem CSI auch der Hongkonger Hang Seng nach unten. Kurz vor Schluss stand er knapp mit 0,2 Prozent im Minus./tih/mis

(AWP)