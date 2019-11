Korr/Aktien Frankfurt Schluss: Anleger setzen auf Zollstreit-Deal

(In der Meldung vom 25. November wird der erste Absatz berichtigt. Der Dax hielt sich nahe seines Jahreshochs, das er am vergangenen Dienstag rpt Dienstag erreicht hatte.) - Die Hoffnung auf ein Vorankommen der US-chinesischen Handelsgespräche und solide deutsche Konjunkturdaten haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn angetrieben. Der Dax schloss am Montag 0,63 Prozent höher bei 13 246,45 Punkten. Damit hält sich der Leitindex in Reichweite des Jahreshochs vom vergangenen Dienstag. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel stieg am Montag um 0,71 Prozent auf 27 282,98 Zähler.