Korr/Aktien Frankfurt: Starke Börsenwoche endet mit Atempause

(Letzter Absatz: Der Rentenindex Rex ist gestiegen rpt gestiegen) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach seiner Vortagesrally am Freitag eine Atempause eingelegt. Der Dax notierte am Nachmittag 0,41 Prozent tiefer bei 12 556,92 Punkten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt. Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein solider Wochengewinn von rund 3,8 Prozent an. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte rückte am Freitag um minimale 0,03 Prozent auf 26 635,81 Punkte vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,7 Prozent.