Die grössten Rohölförderländer der sogenannten Opec+ (Organisation der erdölexportierenden Länder und Verbündeten) drängen Kreisen zufolge nicht auf weitergehende Förderbeschränkungen. Man wolle vielmehr an den bisherigen Obergrenzen festhalten und diese besser durchsetzen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Delegierte, die nicht hätten genannt werden wollen. Die Produzenten, die rund die Hälfte des weltweiten Angebots ausmachen, treffen sich in Wien am 5. und 6. Dezember.