Kreise: Opec+ hält an geplanter Förderkürzung fest

Die in der Opec+ organisierten Ölstaaten wollen offenbar an dem Mitte Juli vereinbarten Fahrplan einer monatlichen Erhöhung der Fördermenge festhalten. Die Ölminister hätten die nächste Anhebung um täglich 400 000 Barrel im Oktober beschlossen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich auf namentlich nicht genannte Delegierte. Wie es weiter hiess, soll die Entscheidung nach vergleichsweise kurzen Beratungen im Rahmen einer Videokonferenz gefallen sein.