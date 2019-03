Kreise: Saudi-Arabien senkt Fördermenge auch im April stärker als vereinbart

Das führende Opec-Land Saudi-Arabien will seine Fördermenge nach Informationen von Insidern auch im April stärker als vereinbart senken. Das zu den grössten Förderländern der Welt zählende Königreich will die Produktionsmenge im kommenden Monat unter der Marke von 10 Millionen Barrel pro Tag halten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Die Agentur berief sich auf einen namentlich nicht genannten saudischen Offiziellen. Die Meldung sorgte für einen Anstieg der Ölpreise.